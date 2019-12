En posnetek za vse

Morda smo le preveč navdušeni, a očitno se je svet 360-stopinjskih kamer začel premikati v resne vode.

Tokratni poskusni zajček prihaja od staroste na tem področju, Ricoha. Podjetje, ki ga morda bolj poznamo po fotokopirnih strojih in tiskalnikih, se dobro spozna tudi na digitalno fotografijo, na področju 360-stopinjskih kamer pa je bilo med prvimi.

Theta Z1, kot se imenuje novinec, je njihova peta 360-stopinjska kamera in v primerjavi s predhodnimi modeli prinaša konkreten skok v strojni opremi in s tem tudi v ceni. Po obliki ne odstopa prav veliko od prejšnjih modelov, le krepko večja je v primerjavi z njimi. Za to sta kriva dve 1-pačni tipali, ki zahtevata večja objektiva in s tem tudi večjo razdaljo od objektiva do tipala. Velika večina, pravzaprav vse preostale 360-stopinjske kamere, ima tipala velikosti okoli 1/2,3 palca, ki so krepko manjša, zato so lahko tudi kamere manjše. Inženirjem je uspelo v objektiv spraviti celo zaslonko, kar zna priti prav pri močni svetlobi oziroma izboljšanju kakovosti slike na robovih.

Ostali tehnični podatki se zlahka kosajo s fotoaparati. Razpon časa od 60 sekund do 1/25000 sekunde, občutljivost med ISO 80 do 6400 ter shranjevanje v formatih JPEG ali RAW. Z1 pozna vse pomembne programe za fotografiranje, vključno z ročnim načinom. Majhen LCD-zaslon na zadnji strani pod sprožilcem je namenjen porabi baterije oziroma številu mogočih posnetkov v enem načinu in informacijam o fotografiranju v drugem. Gumbov ni veliko, so ob strani kamere in z njimi si prav veliko ne moremo pomagati, kar pomeni, da je telefon del obvezne opreme. Prek njega nastavljamo vse parametre, vključno z izbiro programske avtomatike ter drugih nastavitev, na primer načina shranjevanja posnetkov. Med uporabnejšimi nastavitvami najdemo tudi način HDR in intervalno fotografiranje. Nastavimo lahko pravzaprav vse, kar zmorejo fotoaparati, le da tu potrebujemo za popoln nadzor telefon.

Vsak objektiv pokriva vidni kot približno 220 stopinj, zaslonko je f2,1, ki se lahko zapre do f5.6. Kamera zna že sama sestaviti posnetke, v formatu RAW pa jih lahko naknadno sestavimo na osebnem računalniku. Tu se izkaže Ricohov vtičnik za Lightroom, s katerim sestavimo posnetek v 360-stopinjsko fotografijo. Ta poleg samodejnega načina omogoča tudi ročno sestavljanje, ki pride prav, če so predmeti blizu objektiva. Takrat se zna zgoditi, da kamera sama ne sestavi pravilno, z ročnimi nastavitvami pa to lahko popravimo. Čeprav ima novinka tipala za nagib, se lahko zgodi, da posnetek vseeno ne bo imel čisto ravnega horizonta, kar lahko z vtičnikom brez težav popravimo. V primerjavi z drugimi 360-stopinjskimi kamerami predstavlja Theta Z1 konkreten skok v kakovosti posnetkov, kar je predvsem vidno v bistveno manjši kromatski aberaciji in večjem dinamičnem razponu. Tudi šum pri višjih občutljivostih je bistveno manj izražen in se ga da s programi, kot je že omenjeni Lightroom, zelo dobro odstraniti.

Rimska cesta v enem posnetku: zaradi projekcije zgoraj in spodaj vidimo efekt stiskanja. Sliko se da naložiti na Facebook ali katero od spletnih mest za 360-stopinjske posnetke.

Če je fotografski del odlično pokrit, pa je video področje, kjer bo moral Ricoh še konkretno zajeti sapo. Najvišja ločljivost je zgolj 4K, poleg tega kamera ne pozna nobenega umirjanja slike, kot to, recimo, počne Insta360 One X ali Gopro Max 360. Tudi samo sestavljanje posnetka je zelo grobo, z ostrim rezom med eno in drugo polovico, kar več kot očitno namiguje na to, da je naprava v prvi vrsti namenjena fotografom in naknadno snemalcem. Dodajmo še eno nesmiselno omejitev, in sicer sta to vgrajen pomnilnik in baterija. Če zadnja brez težav zdrži vsaj od 200 do 300 posnetkov (verjemite, 200 360-stopinjskih posnetkov za obdelavo je ogromno), je 19 gigabajtov pomnilnika dobesedno nesramno malo, predvsem za video. Za fotografiranje še nekako gre, tudi v načinu RAW, a dolžina video posnetka bo omejena na 40 minut v ločljivosti 4K.

Sledi še ena omejitev, največ 25 minut snemanja v kosu. Ricoh je na tem področju ostal v letu 2016 in očitno gladko ignoriral kitajske proizvajalce, ki so medtem na tem področju naredili velik korak naprej. Tudi sama aplikacija na telefonu nima veliko možnosti razen rezov, o kakšnem sprehajanju po posnetku, kot to zmore Insta360, lahko le sanjamo.

Theta Z1 nas tako pušča z rahlo mešanimi občutki. Če je foto del izpopolnjen in konkurenčen na vseh področjih, tudi klasični digitalni fotografiji, je video del v stilu »no, če že mora biti«. Snemanje v ločljivosti 5, 7K predstavlja en del problema, sestavljanje drug in vprašanje, ki se postavlja je, ali Ricoh ne zna ali raje še malo čaka na razvoj dogodkov. Prvi bum 360-stopinjskih kamer pred tremi leti je večino uporabnikov pustil bolj kot ne mrtvo hladne in dejstvo, da je Z1 kamera z dvema 1-palčnima tipaloma, je dobesedno atomska bomba. Uporabnost se na ta račun močno izboljša in boljši posnetki znajo hitro upravičiti visoko ceno. Pričakovali smo akcijsko kamero z 1-palčnim tipalom, dobili 360-stopinjsko kamero z dvema. Če bi bil še video na ravni pol cenejših tekmecev, bi bil to že skoraj sanjski produkt, tako pa bomo morali počakati na naslednjo različico. Ali pa ga bodo prehiteli kitajski tekmeci. In tem gre v zadnjem času zelo dobro.

Ricoh Theta Z1

Kje: Foto Beseničar

Cena: 1.000 EUR

Primer: kuula.co/post/7qVsG

Za: Kakovost posnetkov, možnosti.

Proti: Video brez umirjanja in le 4K.