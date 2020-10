Elektrika kot dar sonca

Preteklo leto se je na področju izkoriščanja energije sonca »dogajalo na polno«. V razvitih državah se količina ob pomoči sončnih žarkov proizvedene energije že meri v gigavatih, obeti za prihodnja leta pa so še posebej optimistični. Poglejmo, zakaj.

Kot v vsaki panogi je tudi v industriji izkoriščanja energije sonca v preteklosti prihajalo do vzponov in padcev. A večina ponudnikov bi leto 2019 označila za uspešno. V Kaliforniji so, denimo, dosegli spoštovanja vreden mejnik – na strehah objektov imajo že več kot milijon sončnih elektrarn. Solarna energija postaja resen posel, velik posel. Tesla je v ZDA že zagnala poslovni model najema sončne energije in tako (najverjetneje) postala sokriva požarov na strehah trgovin trgovske mreže Walmart. A se podjetje, kot večina v tej panogi, zelo hitro uči – danes že ponuja novo generacijo sončnih elektrarn in ljudje so navdušeni.

