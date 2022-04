Dva koraka za večjo varnost

Google je lani začel izdatno promovirati in vklapljati dvostopenjski prijavni/avtentikacijski mehanizem, s katerim lahko uporabniki njihovih storitev dodatno zavarujejo in omejijo dostop do svojih uporabniških računov. »Dvostopenjski avtentikacijski mehanizem prispeva k 50-odstotnemu zmanjšanju »ugrabitev« uporabniških računov,« so odločitev pojasnili ob začetku kampanje, ki so jo začeli na mednarodni dan spletne varnosti.

Da bi razumeli koristnost dvostopenjskega avtentikacijskega mehanizma, moramo najprej vedeti, zakaj so gesla najšibkejši člen informacijske družbe. V 60. letih 20. stoletja oziroma »prazgodovini« informacijske družbe so strokovnjaki poskušali rešiti problem deljenega dostopa do računalniških sistemov.

