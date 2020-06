Domači strežniki

Čeprav povprečen uporabnik večino svojega digitalnega dela in zabave opravi z mobilnim telefonom, se tehnološki zanesenjaki zavedamo, da so te naprave uporabne prav zaradi zmogljivosti, ki jih omogočajo strežniki, saj ti hranijo vsebine in ponujajo storitve. Kljub prevladi oblačnih storitev pa cveti tudi področje domačih strežniških storitev.

Pravzaprav še nikoli ni bilo lažje postaviti domačega strežnika. Glavni razlog za to je tehnološki razvoj, ki ga poganja oblak, kjer so zelo priljubljene brezstrežniške storitve. To nikakor ne pomeni, da te storitve tečejo kjerkoli drugje kot na čisto pravih strežnikih, kot jih poznamo, ampak le, da se uporabniku, pa naj bo to razvijalec, sistemski inženir ali domači navdušenec, ni več treba ukvarjati z nameščanjem, s konfiguriranjem in posodobitvami strežnika, zato se lahko osredotoči na programsko rešitev. Renesanso domačih strežniških storitev poganjajo kontejnerske tehnologije, platforme kot storitve, če smo natančnejši, pa kar Docker.

Zakup člankov