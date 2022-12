Digitalni tiskar

Postscript je opisni jezik, ki ga je razvilo podjetje Adobe in se uporablja za nadzor delovanja tiskalnikov. Z njim določimo lego posameznih elementov na strani, ki je ustvarjena za tisk. Njegovo pomembnost, ki je danes samoumevna, spoznamo, če skočimo v preteklost in si ogledamo, kako se je tiskalo nekoč.

V zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja so tiskarji večinoma uporabljali stroje podjetja Acme, ki so omogočali postavitev tipografije in slik ter izvajali samo tiskanje. Delo s temi napravami je bilo zahtevno in brez osnovnega, vsaj dva tedna trajajočega izobraževanja praktično nemogoče. Sistemi podjetja Acme so bili nezdružljivi s stroji drugih proizvajalcev niti ni bilo mogoče z njimi izmenjevati podatkov. Osebni računalnik v navezi z matričnim tiskalnikom je bil takrat zmožen uporabe zgolj prek nizkokakovostnega izpisa, ki je zadovoljil le največje zanesenjake, za profesionalno rabo pa ni bil primeren. Na trgu je zevala velika luknja, ki sta jo prva videla John Warnock in Charles Geschke.

