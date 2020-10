DevOps morajo postati DevSecOps

Tudi razvijalci programske opreme morajo, podobno kot drugi IT-strokovnjaki, razviti več z informacijsko varnostjo povezanih navad in znanj.

Če naj postanejo IT-okolja varnejša, morajo več znanj in predvsem dobrih praks ter navad pridobiti tudi razvijalci programske opreme. Oddelki IT bi si zato morali pospešeno prizadevati za vzpostavitev takšnih navad, da bi omogočale stalno spremljanje in odpravo morebitnih napak, ki vodijo do nastanka varnostnih pomanjkljivosti in ranljivosti, na katere merijo napadalci. Programski arhitekti in programerji so namreč idealen kader za boljše prepoznavanje varnostnih ranljivosti, ki jih v programski kodi (navadno) lahko vidijo le razvijalci.

