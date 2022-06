Delo od doma: Prihodnost je hibridna

Orodja za skupinsko sodelovanje, pogosto dopolnjena s tistimi za video konference, so postala v teh časih nepogrešljiv pripomoček za delo na daljavo. V zadnjih nekaj letih smo tu doživeli zelo veliko razvoja, tako z vidika funkcionalnosti kot predvsem števila uporabnikov. Lahko že trdimo, da smo presegli kritično mejo, kjer je za učinkovito poslovanje in tudi učenje ter sodelovanje v sodobnem svetu treba biti opremljen za digitalno podprto skupinsko delo.

Programske rešitve za skupinsko sodelovanje so nastale zaradi potrebe po boljšem sodelovanju med skupinami ljudi, ki delajo pri skupnem projektu ali aktivnosti. Gre za mešanico orodij, ki običajno vključuje orodja za komunikacijo (kramljanje in zvočne ter video povezave), prostor za hrambo podatkov, oglasno desko za objavo pomembnih informacij, orodja za vodenje nalog in še marsikaj drugega, kar utegne biti specifično, a pomembno za uspešno delovanje skupine.

Zakup člankov