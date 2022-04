Čivkanje s Shakespearovim pridihom

V času, ko je na naslov enega največjih družabnih omrežij na svetu prispela nespodobna ponudba najbogatejšega Zemljana, se odpravimo v preteklost in poglejmo, kako je nastala spletna storitev, brez katere bi naši politiki ustrelili marsikaterega kozla manj. Govorimo seveda o Twitterju in zgodbi, ki spominja na zaplete ter izdajstva klasičnih angleških dram.

Twitter je več kot družabno omrežje, je tehnologija, ki je zaznamovala naša življenja. Na njem so vzklile največje novice ter se spletle pristne vezi med slehernikom in znanimi obrazi z najrazličnejših področij javnega življenja. V razvitih državah skoraj ni človeka, ki ne bi na Twitterju vsaj enkrat objavil utrinka lastnega vsakdana, kakšne misli ali mnenja, a malokdo ve, kako se je vse skupaj začelo. Splošnemu prepričanju navkljub, da je Twitter osnoval zvezdniški podjetnik Jack Dorsey, se naša zgodba začne prej, v Nebraski in s faliranim študentom z zlato žilico za posel, ki sliši na ime Evan Williams.

