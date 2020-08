Če potrebujete (androidno) tablico s peresom

Tablice so izumirajoča vrsta, če ne govorimo ravno o Applovih ipadih. Toda nekateri se še vedno trudijo, tudi z malce drugačnim pristopom.

Tablice v resnici le redko kdo potrebuje, predvsem zato, ker imamo telefone, ki jih lahko nadomestijo skorajda v vsem. Resda so (večinoma) večje in torej primernejše za konzumiranje vsebin, toda hkrati so tudi bolj nerodne, predvsem pa jih nimamo vedno s seboj. Toda ker je tablica večja, jo lahko uporabimo tudi za – souporabo s peresom, so si rekli (tudi) pri Samsungu. Tudi njihov cenovno ugodnejši model Galaxy Tab S6 Lite ima priloženo pero, s katerim lahko napravo uporabljamo kot umetniški pripomoček, predvsem pa kot elektronsko beležko in skicirko. V ta namen je prednaloženih nekaj aplikacij, ki vse po vrsti delujejo zelo dobro. Škoda le, da tablica nima namenskega prostora, kamor bi pero lahko shranili. V ta namen bo treba dokupiti ovitek, ki tak prostor ima.

Zakup člankov