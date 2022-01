Čas je za 3D CAD

Inženirji in oblikovalci se še vedno sprašujejo, katero CAD-orodje izbrati. Odgovor vsekakor ni enostaven, saj imajo na voljo več kot ducat odličnih rešitev. Prav vsaka pa ima kakšnega asa v rokavu.

Orodja CAD oziroma programi za računalniško podprto načrtovanje so že pred desetletji nadomestili ročno risanje. V industriji programske opreme si odrežejo pošten delež kolača, saj so podjetja lani zanje zapravila okoli 400 milijard evrov. Kaj neki z njimi počno? Predvsem razvijajo boljše in bolj učinkovite izdelke – malodane vsaka kompleksnejša stvar, ki jo lahko danes uzremo okoli sebe, nekje obstaja kot tridimenzionalni CAD-načrt. Ker so sodobni izdelki iz leta v leto vse bolj zapleteni, se vse več oblikovalcev in strojnih inženirjev zateka k programski opremi 3D CAD, da bi izboljšali svojo učinkovitost oblikovanja in načrtovanja.

