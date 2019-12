Britanski Apple

Osnovna gradbena in funkcionalna enota slehernega živega organizma je celica, brez katere ne bi bilo življenja. Enako velja za procesor, ki poganja računalnike, telefone in tablice. Poznamo in uporabljamo jih že dolgo. Medtem ko smo se običajni smrtniki navduševali nad osrednjimi pogoni prvih računalnikov za množičnejšo rabo, je na Otoku dokaj uspešno podjetje zaplulo v drugo smer. Imeli so idejo, ki je bila trideset let prezgodnja.

Zgodba o britanskem podjetju, ki ga zaradi uspešnosti in velikosti večkrat primerjajo z ameriškim Applom, se začne leta 1978, ko v mestu Cambridge na vzhodu Anglije ustanovijo podjetje Acorn Computers. Pri Acornu prve računalnike izdelajo s centralno procesno enoto 6502, ki jo uporabljajo tudi Apple, Atari in Commodore, a že slutijo, da se čas 8-bitnim mikroprocesorjem izteka. Malo številčni preprosti ukazi se množijo in postajajo čedalje kompleksnejši, zato so potrebne večje spremembe. Na splošno velja, da ozkega grla ne predstavljajo procesorji, temveč programska koda. Večina proizvajalcev stavi na arhitekturo CISC, kjer imajo procesorji kompleksne specializirane ukaze, ki izvajajo več operacij hkrati in trajajo več procesorskih ciklov. Rodijo se računalniki PC, ki pa s podjetjem Acorn Computers nimajo veliko skupnega. Angleži se odločijo za povsem drugačen pristop, arhitekturo z naborom enostavnih ukazov, ki izvajajo le posamezne operacije znotraj enega procesorskega cikla.

