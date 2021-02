Brezplačni grižljaji

Računalniki brez aplikacij so zgolj prazne lupine, brez moči, da bi nam pomagali pri vsakdanjem delu in zabavi. Če so nekdaj zares oživeli zgolj z dragimi programskimi izdelki, nam je danes na voljo bogata bera aplikacij, ki si jih zlahka privošči slehernik. Precej dobrih je tudi na jabolčnih izdelkih popolnoma zastonj.

Živimo v zlatih časih aplikacij, programski izdelki so večinoma poceni, medtem ko naročnine strošek najdražjih razdelijo tako, da si jih lahko vsi privoščimo. Nekaj je celo odličnih programov, za katere razvijalci ne želijo nič. Razlogov za njihovo dostopnost je več, med drugim so lahko plod skupnosti ali rešujejo zgolj enkratne probleme, medtem ko je razlog za njihovo uporabo običajno le en, prihranijo nam lahko zajeten kupček denarja. Ni vse zlato, kar se sveti in tudi brezplačne aplikacije niso privzeto slabe. Med njimi je kar nekaj biserov, ki so enako, če ne celo bolj, sposobni od svojih tekmecev.

