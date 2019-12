Brezplačni filmi in serije

Filme in serije z naročnino gledamo na Netflixu, Amazon Primu, HBO, Pickboxu, Voyu, Apple TV+ in še kje. Druščini se je nedavno pridružil vsem znani Plex, le da vsebine dovoli gledati zastonj. Z nekaj oglasi, seveda.

Plex je večpredstavnostna platforma, ki temelji na projektu XMBC (Xbox Media Center), iz katerega je nastal tudi priljubljeni Kodi. V nasprotju z njim, ki je sprva stavil na predvajanje lokalno shranjenih vsebin, se Plex od vsega začetka predaja pretočnosti. Njegovi prvi koraki so bili sicer malce sporni, izrabljal je javne vsebine servisov Netflix in Hulu ter jih zapakiral v lastne kanale, ki so bili njegovim uporabnikom na voljo brezplačno, a so se hitro vrnili na pravo pot in sklenili dogovor s ponudnikom glasbe Tidal, ki ga lahko naročniki Plexa dobijo z občutnim popustom. Legalni ponudbi so nedavno dodali ponudbo filmov in televizijskih nadaljevank, za ogled katerih ni treba plačati niti beliča.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1