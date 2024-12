Bančništvo prihodnosti bo inteligentno in trajnostno

Več milijard ljudi po svetu še vedno nima bančnega računa ali dostopa do bančnih storitev. Na drugi strani pa želijo zagonska podjetja v finančni industriji preobraziti po njihovem mnenju togo bančništvo. Eno je jasno: pred nami je cunami tehnoloških sprememb v bančništvu. In to je dobro.

Konferenca Money 20/20 ima dolgo brado, saj je prvič potekala že leta 2011 in se je odlično prijela v finančnem ekosistemu. Na njej so se premierno predstavili številni novinci z najbolj inovativnimi in prebojnimi ideji. Nekateri od njih so danes že resna podjetja v panogi, kjer je jasno le eno – razvoj se ne ustavlja. In ker se je v ZDA pred manj kot mesecem dni zaključila letošnja konferenca Money 20/20, smo preverili, kateri trendi bodo najbolj zaznamovali bančništvo oziroma širšo panogo financ. Leto 2025 za bančne in finančne storitve obeta številne izzive in priložnosti, skupni imenovalec preobrazbe finančne krajine pa bodo dramatične spremembe vedenja potrošnikov in vse strožje regulatorne zahteve. In pa seveda ščepec takšne ali drugačne tehnološke magije.

