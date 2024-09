Applove novosti brez jabolčne pomoči

Na dogodku WWDC 2024 je Apple predstavil vrsto novih funkcij, ki bodo letos na voljo v operacijskih sistemih iOS 18 in macOS Sequoia. Kot večkrat doslej jih je precej mogoče uporabljati že zdaj. Alternativne možnosti so včasih še boljše od Applovega posnemanja, zato si jih pobliže oglejmo v naslednjih vrsticah.

Začnimo z eno izmed bolj očitnih možnosti, umetno inteligenco, ki jo na obstoječih Applovih napravah s pridom uporabljamo že kar nekaj časa. Najbolj priljubljeni generativni bot na svetu ChatGPT lahko namestimo tako na telefone iPhone in tablice iPad kot računalnike Mac ter prenosnike Macbook. Nekatere funkcije v aplikaciji so na voljo samo plačljivim uporabnikom, vendar veliko funkcij ni ekskluzivnih za ChatGPT Plus, vključno z najnovejšim modelom GPT-4o in glasovnim načinom, ki omogoča, da se z botom pogovarjamo.

