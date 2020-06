Apple: Applova namizna izbira

Apple poleg priljubljenih prenosnikov ponuja tudi paleto namiznih računalnikov z operacijskim sistemom macOS, med katerimi slehernik najde nekaj zase. Od cenovno ugodnih, majhnih, priročno učinkovitih in pošastno hitrih do pregrešno dragih modelov, v ponudbi iz Cupertina je vse. Pred nakupom podrobno preverimo vsakega od računalnikov Mac in jih primerjamo med seboj, da ugotovimo, kateri je tisti pravi, ki bo ustregel našim, specifičnim potrebam.

Najmanjši Applov računalnik je dobra zmes hitrosti in dostopnosti. Kljub dokaj nizki ceni je poleg običajnih delovnih nalog sposoben dostojno poganjati zahtevnejše aplikacije, na primer obdelavo video posnetkov, programe za modeliranje 3D, različna razvojna orodja in podobno. To je idealen Mac za domačo uporabo ali osrednji računalnik manjše pisarne. Prehod iz okolja operacijskega sistema Windows ni težaven, nanj zlahka priklopimo staro tipkovnico in miško, saj ima poleg štirih vhodov Thunderbolt 3 oziroma USB-C tudi dva USB-A. Družbo jim delajo še standardi vhod za slušalke, HDMI in omrežna povezava, ki jo lahko nadgradimo v 10 GbE. Za brezžično povezovanje skrbita 802.11ac Wi-Fi in bluetooth 5.0.

