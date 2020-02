Androidna alternativa

V začetku poletja smo naredili manjši preizkus tablic, kjer se je zelo solidno izkazala tablica manj znanega proizvajalca Chuwi. Tokrat smo preizkusili njegovo malenkost zmogljivejšo tablico Hi9 Plus.

Gre za tablico z 10,8-palčnim zaslonom in s sistemom Android, njena največja prednost pa ostaja res ugodna cena – stane le 270 evrov. Za to ceno sicer ne pričakujemo ravno veliko, a vseeno se je presenetljivo dobro odrezala.

Ohišje je solidne kakovosti, tako pri uporabljenih materialih kot po kakovosti in natančnosti izdelave. Robovi okoli zaslona so kar široki, a je to pri tablicah manj problematično kot pri telefonih, zaradi malce širših robov je tudi lažje delo z njo. Ohišje je dovolj tanko, teža pa dovolj majhna.

Pozitivno nas je presenetila kakovost zaslona. V uporabi je namreč matrika IPS z lepimi barvami, zelo enakomerno osvetlitvijo in odličnimi vidnimi koti, tudi kontrastno razmerje je zelo dobro. Svetlost zaslona je dovoljšna, le pri najmočnejšem soncu bi si morda želeli malenkost več. Ločljivost zaslona je sicer zelo dobrih 2.560 × 1.600 pik, kar je povsem primerljivo z občutno dražjimi napravami.

Tablica ima vgrajen modem za povezavo 4G, sprejemnik za GPS, povezava WiFi podpira tudi standard 802.11 ac in omrežja v frekvenčnem območju 5 GHz. V nasprotju z malenkost cenejšim modelom Hi9 Air so tu prešli na vmesnik USB-C (za napajanje in priklop na računalnik), vstavimo lahko tudi pomnilniške kartice MicroSD.

Pogon ponuja 64 GB prostora, ob operacijskem sistemu nam jih sicer ostane okoli 55 GB. Strojno zasnovo predstavlja MediaTekov procesor Helio X27, ki kljub desetim jedrom ni ravno najhitrejši. Delovanje je sicer povsem zgledno, a kakih presežkov pri tem cenovnem razredu ne gre pričakovati, pomnilnika je sicer povprečnih 4 GB.

Chuwijeva Hi9 Plus je presenetljivo solidna tablica, sploh glede na ceno. Ni sicer ravno hitra, a pri manj zahtevnih uporabnikih ne bi smelo biti težav, saj zmore pognati tudi kako manj zahtevno igro. Pozitivno nas je presenetil zaslon, tudi natančnost izdelave je zelo solidna. Edina resna graja je uporabljen operacijski sistem. Sicer gre za čisti Android, kar je pohvalno, a žal v različici Android 8. Ta je star že dve leti, današnji telefoni imajo večinoma nameščen Android 9, na nekaterih napravah pa se je že začela pojavljati desetka.

Ob tablici smo sicer preizkusili tudi ovitek, v katerega je integrirana nizka tipkovnica. Ta se dobro obnese, na tablico se pripne z močnejšimi magneti. Ob neuporabi lahko z njim zaščitimo zaslon tablice, sicer pa jo drži v pokončni legi. Škoda, da jo lahko drži le pod enim, razmeroma pokončnim kotom.

Chuwi Hi9 Plus

Prodaja: www.bonajo.si

Cena: 270 EUR, etui s tipkovnico 45 EUR.

Za: Cena, zaslon, kakovost izdelave (glede na ceno).

Proti: Stara različica Androida.