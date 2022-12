Analiziraj, optimiziraj in avtomatiziraj

Področje upravljanja poslovnih procesov je bilo desetletja le v domeni velikih podjetij. A digitalna preobrazba in cela vrsta programskih rešitev, ki ne zahtevajo znanja programiranja, so sprožile pravcato revolucijo v svetu BPM.

Podjetja bi rada karseda hitro in učinkovito poskrbela za preobrazbo svojih poslovnih procesov in pridobila konkurenčno prednost. In prav to je priložnost za ponudnike rešitev načrtovanja in upravljanja poslovnih procesov, da pripravijo orodja, ki podjetjem pomagajo preslikati, analizirati, izboljšati in avtomatizirati njihove poslovne procese.

