Alder Lake – Intelov križanec

Dvanajsta generacija Intelovih procesorjev Core po dolgem času spet pomeni svež veter v modrem taboru in tudi sicer. Zgrajeni so namreč na hibridni zasnovi s hitrimi in z varčnimi jedri, podobno kot telefonski čipi ter Applov M1.

Intel je imel zadnja leta gromozanske težave s prehodom na nove proizvodne procese za svoje čipe, kar se je kazalo v energijsko potratnih izdelkih. V salomonski rešitvi so se domislili, da bi si lahko v mobilnem sektorju izposodili zasnovo Armovih sistemskih čipov. Ti so zgrajeni iz procesorskih jeder različne velikosti: večja in hitrejša so namenjena zahtevnim nalogam, manjša in varčnejša pa poganjajo rutinska opravila ter omogočajo, da lahko takrat naprave napol dremljejo. Takšno zgradbo so v Santa Clari prvič preizkusili lani s prenosniškim procesorjem Lakefield, ki pa je bolj nišni model. Zdaj idejo naposled razširjajo na osrednjo družino svojih procesorjev Core, ki je v začetku novembra dobila prve takšne člane dvanajste generacije.

Zakup člankov