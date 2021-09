5G tu, 5G tam

Že leta poslušamo hvalospeve na račun omrežij 5G. Zdaj so ta pred vrati, zato smo preverili, kaj si lahko od njih obetamo v praksi.

Peta generacija brezžičnih omrežij obeta razburljiv, nov razvoj, ki bo vplival na več kot le način prenosa podatkov po mobilnih omrežjih. Praktično vsi domači telekomunikacijski operaterji že uvajajo svoja omrežja 5G, navdušenje med laiki in strokovnjaki je veliko. In upravičeno – glede na ogromen potencial primerov rabe omrežij 5G. Ta se od prejšnjih generacij mobilnih omrežij ločijo po sposobnosti uporabe več frekvenčnih pasov brezžičnega spektra. Obstoječa tehnologija temelji na nizkopasovnem spektru, ki zagotavlja tako široko pokritost kot učinkovit prodor signala. Na žalost je zaradi velikega števila brezžičnih komunikacij obstoječi brezžični frekvenčni pas že natrpan in zato počasen. Tudi v idealnih pogojih hitrost prenosa podatkov v nizkofrekvenčnem pasu znaša okoli 100 Mbps.

