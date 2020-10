32 (palcev) odgovorov, zakaj potrebujem velik monitor

Povsem mogoče je, da v času, ko berete ta članek, delate od doma. Upam, da ne buljite v prenosnik na kuhinjski mizi, ampak da ste si uredili domačo pisarno, kot se šika. Takšno z velikim monitorjem, ki vas bo naredil bolj produktivne, in s takšnim, kot ga vaša družina tudi zasluži.

V domači pisarni sem tik pred spomladanskim obdobjem delal od doma in nadgradil domači računalnik. Predvsem mladež je nad njim navdušena, saj brez težav poganja tudi zahtevnejše igre. Za Minecraft (z vsemi modifikacijami tega sveta) bi prisegel, da občasno celo zazeha. A nekaj mu manjka. Pa ne govorim o svetleči tipkovnici in miški ter ohišju z velikimi mavričnimi ventilatorji, o katerih sanja najmlajši. Gotovo nisem edini, ki je seštel ena in ena in začel razmišljati, da bi bil gromozanski, ukrivljen monitor zelo uporaben za delo in šolo od doma, ker na žalost ni prostora za dva zaslona. kot sem ju navajen v službi, pa še ob večerih bi televizija lahko bila prosta, ker bi na njem lahko v miru pogledal kakšen šport ali film (ali odpeljal kakšen krog s formulo 1).

