30 let revolucije

Letos mineva 30 let od rojstva operacijskega sistema, ki je spremenil svet. Najprej s svojo miselnostjo, da je dobra programska oprema lahko tudi brezplačna, nato s širitvijo v vse pore računalniškega življenja. Linux tako danes poganja vseh 500 najmočnejših superračunalnikov na svetu, hkrati pa se nahaja v žepu (skorajda) slehernega lastnika pametnega telefona.

Zgodba o Linuxu se začne z Unixom. Njegov rojstni kraj je računalniški raziskovalni oddelek AT&T Bell Labs v ZDA, kjer so v poznih 60. ter zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja z laboratorijem MIT in General Electric razvili nov večuporabniški operacijski sistem Multics s skupno shrambo, hierarhičnim datotečnim sistemom in z dinamičnim povezovanjem. Ko se je finančna pipica Bell Labs leta 1969 zaprla, je skupina raziskovalcev, na čelu s Kenom Thompsonom in z Dennisom Ritchiejem, vseeno nadaljevala delo. V začetku 70. let so operacijski sistem spisali na novo, v programskem jeziku C in ga naredili ultra prenosljivega. V nasprotju z drugimi operacijskimi sistemi tistega časa je Unix živel neodvisno od strojne opreme in jo je bil sposoben celo preživeti.

