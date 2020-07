2500 evrov

Govorimo o telefonu. Telefonu, za katerega hočejo 2500 evrov!

Ceno preklopnega Huawei Mate Xs omenjamo že takoj na začetku zato, ker pač izstopa. Celo v najvišjem cenovnem razredu. Že Samsungova preklopna modela Flip Z in Fold (1.500 EUR in 2.000 EUR) sta cenovno zunajserijska, Mate Xs pa je še kakšno stopnico više.

Huawei Mate Xs in Samsung Fold iz »normalnega zaslona« zrasteta v mini tablici, a sta se podjetji tega lotili na dva načina. Fold se zapira in odpira kot knjiga in ima na zunanji strani majhen (skoraj neuporaben) zaslon, Xs pa se odpira tako, da velik zaslon prepognemo tako, da ostane na zunanji strani.

Kar se uporabnosti tiče, je Huaweijev način nedvomno boljši in s seboj prinese nekaj zanimivih prednosti. Mate Xs ima tako le en sistem kamer in z njimi lahko zajemamo tudi avtoportrete. Ko je telefon »zaprt«, ima namreč na zadnji strani še vedno zaslon, in ko kamere obrnemo k sebi, se pač vidimo v »zadnjem« delu zaslona. Aplikacija za fotografijo ima še možnost vklopa »obeh« zaslonov, tako da lahko fotograf in model vidita, kakšen bo kader. Zanimivo. Ko smo že pri fotoaparatu – ta je med boljšimi. Sliko obdela kot ostali dražji huaweiji, kar ni nič slabega, in nočni način seveda tudi ima.

Naslednja prednost, ki jo prinaša odpiranje navzven, je ta, da se zaslon lepo prepogne in nima prostora med obema stranicama tako kot pri Fodlu, zato je tudi guba malce manjša (telefon pa tanjši), a še vedno obstaja in pod plastiko čutimo pregib. Oboje se hitro odmisli.

Zadnja prednost pa je ta, da se telefon odpre s pritiskom na gumb, ki ga malce odpre, nato ga z rokami do konca razpremo. V primerjavi s Foldom je to veliko bolj elegantno in telefon smo zaradi tega večkrat in z veseljem odprli.

Vendar odpiranje navzven prinaša tudi pomembno slabost, ki je najbrž razlog, da se je Samsung odločil za drugačno pot. Prepogljivi zasloni so plastični (in ne stekleni!), plastika pa se veliko lažje spraska kot steklo. To pomeni, da je, ko damo telefon v žep ali na mizo, zaslon izpostavljen praskam. Pametne telefone s steklenimi zasloni zdaj že slabo desetletje nosimo po žepih in vemo, da na praske že tako niso ravno imuni. Nam se Mate Xs med uporabo ni spraskal, ampak gre za 2.500 EUR vredno preizkusno napravo, zato smo nanjo tudi ustrezno pazili. Kako bi bilo na dolgi rok, lahko le ugibamo, fizika ostaja neizprosna in veleva, da se plastika pač hitreje poškoduje kot steklo.

Strojno je sicer Mate Xs pri vrhu letošnjih naprav. Ima 8-jedrni procesor Kirin (2×2,86 GHz Cortex-A76 & 2×2,36 GHz Cortex-A76 & 4×1,95 GHz Cortex-A55), 8 gigabajtov pomnilnika in 512 GB shrambe, ki se jo da razširiti z 256 GB nano memory kartico (to so tiste kartice, ki jih uporablja le in izključno Huawei). Nič mu ne manjka. Zaslon je OLED in odprt v diagonalo meri 8 palcev, »zaprt« pa 6,6 palca. Bralnik prstnih odtisov je na desni stranici in opravlja še funkcijo gumba za vklop in izklop. Ni pa odpiranja z obrazom, ker so kamere, ko je telefon odprt, na zadnji strani in bi bilo to seveda nesmiselno.

In ...

... še klasični odstavek, ki ga zapišemo vedno, ko pišemo o telefonih Huawei. Mate Xs ima nameščen odprtokodni Android brez Googlovega okolja in aplikacij. Te pridobivamo iz trgovine Huawei App Gallery ali pa jih nameščamo neposredno z datotekami .apk ter se pri tem odpovemo njihovemu samodejnemu posodabljanju. Ali pa namestimo katero izmed neuradnih trgovin, denimo APK Pure. Kljub temu vse ne bodo delovale, ker na telefonu ne deluje okolje Google Play Services, saj je to tisti del Googlovega Androida, ki omogoča celo kopico reči. Že pri »normalnih« Huawei telefonih bomo morali to vsakokrat napisati, tu pa zapisano velja še bolj. Bi res dali 2.500 evrov za preklopni telefon, da potem ne bi mogli uporabljati uradne aplikacije Youtube ali Google Zemljevidov? Morda se sliši kot malenkost (ali dve), toda prav vsak uporabnik bo zase našel katero izmed njih. Ali celo več.

Huawei App Gallery, ki se sicer polni z aplikacijami, a še zdaleč nima tako bogate bere kot Googlov Play Store, tudi če odštejemo same Googlove aplikacije. Android je res odprtokoden, a zelo vezan na Googlov ekosistem. To je seveda lahko nadležno, če bi radi več izbire, a operacijske sisteme je menda kar težko delati in tudi nekaterim veteranom v industriji prehod na pametne telefone ni uspel. Kar povprašajmo Microsoft in Nokio ... Huawei se trudi, mogoče mu uspe, a najbrž mu ne bo. Pa da ne bo pomote. Mi bi res radi, da bi mu, saj strojno opremo res obvlada.

Huawei Mate Xs

prepogljivi pametni telefon

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 9

Cena: 2500 EUR

Za: Prepogljivi zasloni so še vedno na meji magije.

Proti: Vzdržljivost zaslona na dolgi rok, ker je nenehno izpostavljen.