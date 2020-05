Zoom šele sedaj dobiva šifriranje "end-to-end"

Med svetovnim eksperimentom dela od doma, za katerega je poskrbela "korona", je nesluteno popularnost dosegla aplikacija Zoom. To pa je avtorje ujelo domala nepripravljene, saj so se v prvih tednih kar vrstila obvestila o novo odkritih ranljivostih. Danes pa poročajo, da bodo kupili podjetje Keybase, s tem pa bodo dobili šifriranje od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end).

To je pohvalno, a žal prepozno. Zoom je namreč v preteklosti že trdil, da uporablja šifriranje end-to-end, kar se je izkazalo za laž ali vsaj zelo kreativno uporabo izraza. Resda se komunikacija šifrira pri pošiljatelju in odšifrira pri prejemniku, a end-to-end ne pomeni samo to. Zoom ima namreč šifrirne ključe, torej bi lahko komunikacijo kadarkoli prestregel!

Šele z novostjo, ki se obeta, bodo end-to-end šifriranje izvedli na način, da bo ključe ustvaril pošiljatelj, ki jih – razen v redkih primerih – Zoom, niti nihče drug, ne bo imel. Ti redki primeri so na primer snemanje v oblaku ali klicanje s stacionarnega telefona v telekonferenco. V ostalih primerih pa bo Zoom postal za spoznanje varnejši. Vsaj za uporabnike, ki bodo za storitev plačali, če je prav razumeti njihov zapis.

Zoom