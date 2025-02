Objavljeno: 13.2.2025 05:00

Zmogljivost računalnikov letos prvikrat upadla

Povprečna zmogljivost procesorjev v osebnih računalnikih po svetu je prvikrat v zgodovini upadla. PassMark, ki vsako leto objavi povprečne rezultate, je ugotovil, da se je zmogljivost namiznih in prenosnih računalnikov letos v primerjavi z letom 2024 zmanjšala.

PassMark vse od leta 2004 meri rezultate, ki jih ljudje dosežejo z njihovim orodjem za merjenje zmogljivosti sistema. Lansko povprečje za prenosne računalnike se je letos znižalo za 3,4 odstotka, kar je statistično pomembna razlika, v namiznih pa je padec 0,5-odstoten.

Druga pomembna sprememba je najvišji doseženi rezultat, tako imenovani Top CPU Performance, ki od leta 2023 stagnira. Razlogi so enostavni. Računalniki so že dovolj hitri za vsakodnevno uporabo, zato so uporabniki in proizvajalci moči usmerili v varčnejše sisteme. Zanimivo bo spremljati, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju leta, ko bodo ljudje po pričakovanjih bolj množično nadgrajevali stare računalnike, ki podpirajo le Windows 10.