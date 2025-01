Objavljeno: 10.1.2025 05:00

ZDA smejo prodati za sedem milijard dolarjev bitcoinov

Ameriška vlada je dobila dovoljenje pristojnega sodišča za likvidacijo portfelja 69 tisoč bitcoinov, ki so jih zasegli upravljavcem strani Silk Road. Vrednost bitcoin se giblje med šestimi in sedmimi milijardami dolarjev, tako obilna prodaja pa bi lahko zamajala trg.

Sodišče je prodajo odobrilo 30. decembra lani, a je dokument šele sedaj zaokrožil v javnosti. To sicer še ne pomeni, da bo prodaja nemudoma sledila, saj so možne še pritožbe. Tudi ko se bo pravosodno ministrstvo odločilo za odprodajo, pa bo to bržkone počelo postopoma, da iztrži čim boljšo vrednost.

Ameriške oblasti so zasegle denarnico bitcoin povezano z ukinjeno trgovino Silk Road v vrednosti milijarde dolarjev

Nekaj bitcoinov iz prejšnjih zasegov, ki so bili tudi povezani s Silk Roadom, so že prodali. Decembra 2024 so na Coinbase prenesli za dve milijardi dolarjev bitcoinov, kjer jih bodo postopoma prodali. Vse skupaj pa utegne zamajati menjava oblasti, saj je prihajajoči ameriški predsednik Trump precej bolj naklonjen kopičenju bitcoinov in je celo javno govoril o potrebnih rezervah kriptovalute, ki bi si jih žele vzpostaviti.