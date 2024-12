Objavljeno: 19.12.2024 05:00

ZDA politikom in javnim uslužbencem: ne kličite ali pošiljajte smsov

Ameriška vlada je pozvala vse višje uslužbence in politike, naj nemudoma nehajo izvajati telefonske klice prek mobilnih omrežij in pošiljati kratka sporočila. Zaradi vdorov kitajskih hekerjev v ameriške sisteme nešifrirana komunikacija ni več varna.

Da so sistemi mobilnih komunikacij, še posebej SS7, luknjasti, ni nič novega. Za pravo varnost je od nekdaj priporočljivo šifriranje komunikacije od pošiljatelja do prejemnika, najraje uporaba odprtokodnih orodij, ki to znajo. Tak primer je Signal, pa tudi WhatsApp ni slab.

In sedaj to ameriška administracija pravi zelo jasno: Uporabljajte izključno šifrirano komunikacijo od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end). Tak način šifriranja preprečuje, da bi kdorkoli na poti razvozlal vsebino, kar vključuje tudi ponudnike infrastrukture.

To ima širše implikacije. Pomeni tudi, da se implicitno ne zaupa več dvostopenjski avtentikaciji, ki na primer temelji na smsih ali klicih. Hkrati pa je to zelo jasno obtožba Kitajske, da se vmešava v ameriške notranje zadeve. A bodimo realistični: to počno tudi druge države. Nešifrirana komunikacija je ne-varna.