ZDA obtožuje Huawei kraje programske opreme

Američanom očitno primanjkuje otipljivih dokazov zoper Huawei, tako jih po novem obtožujejo krajo programske kode podjetja Cisco – pred dvajsetimi leti. Pri tem je najbolj zabavno dejstvo, da sta NSA in CIA pred nekaj leti vohunila ravno preko Cisco usmerjevalnikov.

Ameriška administracija je podala obtožnico, po kateri naj bi Huawei in njegova ameriška podružnica Futurewei kradla tajne podatke podjetja Cisco. S temi podatki naj bi kopirali Cisco usmerjevalnike, te pa prodajali v ZDA. Obtožnica pa temelji na tožbi, vloženi v Texasu pred skoraj dvajsetimi leti (leta 2004 se je Cisco dogovoril s Huaweijem in opustil tožbo). Američanom očitno primanjkujejo bolj otipljivi dokazi zoper Huawei in so po dveh desetletjih tako na plano privlekli omenjen primer.

Najbolj zabavno pa je dejstvo, da je Cisco s pomočjo podatkov, objavljenih na Wikileaks, leta 2017 odkril varnostne luknje v programski opremi svojih usmerjevalnikov. Luknje, ki jih je s pridom izkoriščala ameriška obveščevalna agencija CIA, podobno, kot nekatere pomanjkljivosti, ki so jih od leta 2013 izrabljali pri sorodni agenciji NSA.

Če povzamemo – Američani obtožujejo Huawei vohunjenja preko opreme 5G, to pa argumentirajo z 20 let starim primerom nedokazane kraje programske opreme. Po drugi strani pa so ravno Američani v zadnjih letih večkrat dokazano vohunili preko te iste mrežne opreme.