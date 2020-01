ZDA ni uspelo prepričati Velike Britanije, da bi prepovedala Huawei

ZDA že dalj časa prepričuje (tudi) Veliko Britanijo, da bi kitajskemu podjetju Huawei prepovedala sodelovanje pri opremljanju svojih mobilnih omrežij naslednje generacije, 5G. Hkrati Kitajska obljublja povračilne akcije, če bi Velika Britanija to dejansko naredila. In ker bo Velika Britanija z izstopom iz Evropske Unije ravnokar ostala sama, je sklenila nekakšen kompromis.

Svojim mobilnim operaterjem bo dovolila uporabo Huaweieve opreme, vendar le na perifernih delih omrežja, medtem ko bo jedrna oprema morala biti od drugih proizvajalcev. Vendar bo Huawei tudi tam omejen, saj bo njihova oprema lahko predstavljala največ 35% vse opreme. V bližini vojaških in jedrskih instalacij, bo Huaweievea oprema v mobilnih omrežjih v celoti prepovedana.

35% omejitev velja tudi za optična omrežja, kjer ima Huawei v Veliki Britaniji kar 45% tržni delež.

Trije od štirih mobilnih operaterjev so se že pred to odločitvijo odločili uporabiti Huaweievo opremo, vendar le na periferiji. Vendar sta dva med njimi (Vodafone in EE, slednji je v lasti BT) presegla 35% omejitev, zato bosta morala del opreme zamenjati.

Huaweieva oprema bo v Veliki Britaniji omejena na periferijo, pa še tam bo smela imeti le 35% delež.

Kako »zvoziti« med ZDA in Kitajsko, so nekateri opazovalci ocenili kot ključno zunanjepolitično nalogo novega premiera Borisa Johnsona. Konzervativni ameriški politik Newt Gingrich je odločitev ocenil kot strateški poraz ZDA, ker »ZDA izgubljajo internet in ga predajajo Kitajski«, medtem ko je Huawei z odločitvijo zadovoljen, o čemer je novinarje promptno obvestila tudi slovenska agencija PR, ki skrbi zanje. Slednje se zgodi zelo redko, kar kaže na to, kako pomemben je dogodek za Huawei.

BBC