ZDA nasprotujejo digitalnemu davku, ki ga uvaja čedalje več držav

Objavljeno: 3.6.2020 05:00

Čedalje več držav, ne le evropskih, sprejema takšno ali drugačno obliko digitalnega davka, s katerim želijo obdavčiti tuje multinacionalke, ki ponujajo svoje digitalne storitve v državi, a so večinoma obdavčene v tujini (ali zaradi izrabe davčnih oaz nikjer). Ker je večina teh podjetij ameriških, ameriško vlado to močno jezi. Trdijo namreč, da bi se moral problem rešiti z dogovorom v OECD. A to je zaradi različnih interesov – še v EU se države ne morejo poenotiti – praktično nemogoče.

Francija je eden bolj znanih primerov, ki uvaja triodstotni davek na prodajo multinacionalk v državi. ZDA so državi takoj zagrozile z visokimi carinami, zato je predlog na hladnem do konca tega leta. V Veliki Britaniji so podoben dvoodstotni davek začeli uporabljati aprila letos. Španci bodo svoj zakon dokončali še ta mesec.

Zaradi tega so Američani začeli uradno preiskavo davčnih predpisov v Avstriji, Braziliji, na Češkem, Indoneziji, Indiji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in Turčiji ter tudi EU kot celoti. Preverjajo, ali so določila poštena, in v primeru ugotovljenih kršitev grozijo s povračilnimi ukrepi, kot so visoke carine.

BBC