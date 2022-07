Objavljeno: 22.7.2022 11:00

Zaradi vročine odpovedali hladilni sistemi v podatkovnih centrih Oracle in Google Cloud

V Veliki Britaniji so včeraj prvič v zgodovini merjenj zabeležili temperaturo nad 40 stopinj Celzija, že dan prej pa sta se nad tako vročino pritožila londonska podatkovna centra podjetij Oracle in Google.

Hladilni sistemi v podatkovnih centrih so delno odpovedali, zato so sistemi v Oraclovem podatkovnem centru UK South (London) in Googlovem europe-west2-a samodejno ugasnili strežnike v obremenjenih stavbah. Izklop je bil potreben, da ne bi zaradi pregrevanja prišlo do okvar na strežnikih in diskih, so sporočili iz obeh podjetij.

Pri Oraclu so napako v popolnosti odpravili v dvajsetih urah, pri Googlu pa v petnajstih. Nekateri uporabniki v vmesnem času niso mogli dostopati do svojih navideznih strojev, ki so bili ugasnjeni.

Podatkovni centri so navadno dizajnirani tako, da lahko delujejo tudi v vročih dnevih, vendar trenutne temperature v Veliki Britaniji znatno odstopajo od povprečja.

BBC