Zaradi vdora v Twitter in lažne objave o bitcoinu mu grozi pet let zapora

Eric Council mlajši, ki je lani vdrl v račun ameriške agencije za vrednostne papirje (SEC) na Twitterju in lažno objavil, da so odobrili zagon investicijskega sklada za bitcoin, mora pred sodnika. Prebivalcu Alabame grozi do pet let zapora.

Tožilstvo mu očita krajo identitete in vdor, za kar je zagrožena petletna zaporna kazen. Council je krivdo priznal, zato ne bo obravnave, temveč mu bo sodišče zgolj izreklo kazen. Lanskega januarja je po vdoru v račun SEC objavil, da prihaja investicijski sklad za bitcoin, kar je njegove tečaje pognalo v višave. Šele ko je direktor s svojega osebnega računa demantiral vest, se je tečaj sedel.

Zanimivo je, da je dan pozneje SEC tudi uradno odobril investicijski sklad za bitcoin. Council je vdor izvedel z napadom prek kartice SIM (swapping) in socialnim inženiringom, ko je poklical tehnično pomoč pri operaterju. Ko je pridobil dostop do telefonske številke SEC, na katero je bil vezan Twitterjev profil, je lahko prevzel nadzor. Sedaj mu grozi pet let v zaporu.