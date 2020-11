Zaradi upočasnjevanja telefonov bo Apple plačal še 113 milijonov dolarjev

Apple se je poravnal v tožbi lastnikov starejših iphonov, ki so podjetje tožili zaradi leta 2017 razkritega načrtnega upočasnjevanja starih naprav. Po prvi poravnavi marca letos, ki je bila težka 500 milijonov dolarjev, so se v drugi tožbi poravnali še za 113 milijonov dolarjev.

V tožbi je sodelovalo 34 ameriških zveznih držav. Državni tožilci so Applu očitali skrivanja dejstva, da stare telefone (zaradi iztrošenih baterij) namenoma upočasnjuje. Apple se je izgovarjal, da je to njuno, ker stare baterije ne morejo več zagotavljati moči, ki bi bila potrebna za polno delovanje naprave. Četudi je to res, so ljudje lahko polno hitrost povrnili zgolj z zamenjavo baterije, česar pa izrecno niso vedeli.

Poravnava pomeni, da si je Apple umil roke. Apple ni priznal, da je storil kaj napak, niti sodišče o primeru ne bo več razsojalo. Prva poravnava marca je lastnikom telefonov prinesla 25 dolarjev, druga poravnava, ki jo mora sodišče še potrditi, pa bo koristila predvsem zveznih državam.

Apple je sporno prakso spremenil, saj so od leta 2018 uporabniki pregledno obveščeni o kondiciji baterije in morebitni upočasnitvi telefona v tej povezavi. Apple je tedaj tudi ponudil cenejše menjave baterij.