Zanimive TV novosti s sejma CES

V Las Vegasu tudi letos poteka sejem CES. Zaradi epidemije je s strani razstavljavcev sicer nekoliko okrnjen, vseeno pa postreže z nekaj novostmi. Tokrat z nekaj televizorskimi.

Sony je tako napovedal, da bodo njihovi televizorji letniki 2022 imeli možnost vgrajene kamere Bravia CAM. Kamera bo zaznala kje bo gledalec sedel, in glede na to ustrezno optimizirala sliko in zvok. Kamera vključuje tudi upravljanje s kretnjami, videoklepet in podobno. Poleg tega lahko kamera zazna, kdaj gledalci niso več pred televizorjem ter zatemni zaslon za varčevanje z energijo.

Samsung pa je v svojih novih televizorjih napovedal podporo »oblačnim« igralnim platformam Google Stadia in Nvidia GeForce Now. Uporabniki bodo do omenjenih storitev, ki omogočajo igranje iger v oblaku, dostopali neposredno s televizorjev, iz storitve Samsung Gaming Hub. Vsaj Google je že potrdil, da bo podprta tudi kakovost 4K. Še več, pri Samsungu zatrjujejo, da bodo lahko za upravljanje teh iger uporabniki uporabljali svoje obstoječe igralne ploščke igralnih konzol Playstation in Xbox.