Zamenjava vdelanih posnetkov za pornografijo

Domena opuščenega podjetja vid.me se je začela uporabljati za serviranje pornografije, med drugim na novičarskih spletiščih.

Kar nekaj medijev je v preteklosti uporabljalo vid.me za gostovanje video posnetkov, te posnetke so vdelali v svoje strani. Podjetje vid.me je leta 2017 propadlo, domena pa se je pred kratkim preusmerila na pornografsko spletišče, torej so se preusmerile tudi povezave na posnetke. Med stranmi, kjer so se začeli pojavljati ti posnetki, so tudi Washington Post, Fox Sports, New York Magazine, itd.

Pogosto velja prepričanje, da je splet nekaj trajnega, v resnici pa se ves čas spreminja. Povezave se lahko s časom tudi spremenijo ali prekinejo (t.i. »Link rot«). V primeru prevzema domene s strani nekoga drugega pa se lahko povezave tudi preusmerijo na nekaj povsem nepričakovanega – kot v tem primeru.