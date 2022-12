Objavljeno: 22.12.2022 05:00

Začela se je izgradnja konstelacije O3b mPower

SpaceX je v petek izstrelil prva satelita O3b mPower, ki predstavljata začetek gradnje nove konstelacije satelitov, s katerimi bo SES nudil dostop do interneta. Satelita sta sicer že v orbitah, a še nista v pravilnih. Tja bosta potovala približno pet mesecev, ker imata le električni pogon. Še štiri sateltie bo SpaceX izstrelil v začetku prihodnjega leta, tako da bo do konca leta 2023 O3b mPower že na voljo komercialnim strankam.

Omrežje bo zagotavljalo visoke hitrosti, saj bo posamezen satelit omogočal prenos podatkov s hitrostjo do 10 Gb/s, kar je približno desetkrat več od obstoječega omrežja O3b. Posamezen satelit bo lahko nudil do 5000 sočasnih povezav. Trenutno je v orbiti 20 satelitov prvega omrežja O3b, katerega glavna prednost so nizke zakasnitve, saj so sateliti v nizki orbiti. Ne more pa se pohvaliti ravno s hitrostjo prenosa, ki je večidel še vedno le 10 Mb/s, le ponekod so jo povišali.

Glavni ponudnik interneta prek satelitov je seveda Starlink, ki ga Musk ponuja že v številnih državah na svetu. O3b je konkurenca, ki je bila svoj čas istoimensko podjetje, po propadu pa je ostanke odkupil SES. Nove satelite je izdelal Boeing.