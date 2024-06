Objavljeno: 12.6.2024 07:00

Za Outlook gesla in uporabniška imena ne bodo več dovolj

Microsoft je sporočil, da bodo 16. septembra letos – časa za pripravo je torej še dovolj – povišali nivo varnosti za uporabnike storitev elektronske pošte (Outlook, Hotmail, Live). Za dostop v aplikacijah bo potrebno modernejše ugotavljanje istovetnosti (Modern Authentication), medtem ko bo dosedanji Basic Auth onesposobljen. To pomeni, da zgolj uporabniška imena in gesla ne bodo več zadoščala.

Že prej, in sicer 30. junija, pa bodo nehali podpirati dostop do Gmaila prek Outlook.com. To velja za spletno stran, medtem ko bosta aplikaciji Outlook for Windows in Outlook for Mac še naprej omogočali prebiranje pošte na Gmailu.

Jeseni pa bodo torej imetniki elektronskih predalov morali uporabljati aplikacije, ki uporabljajo napredne metode zagotavljanja istovetnosti. Za večino uporabnikov to ne bi smel biti problem, ker so nove verzije Outlooka, Apple Maila in Thunderbirda temu že prilagojene. Uporaba metode OAuth2 namesto gesla in uporabniškega imena bo zadoščala.

Avgusta bodo odstranili še podporo za spletno verzijo Outlook Light, ki je bila namenjena starejšim brskalnikom. Iz varnostnih razlogov ne bo več dostopna. Za uporabo bomo odslej potrebovali Edge, Chrome 79, Firefox 78, Safari 16, Opero 76 in vse novejše.

