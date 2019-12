Z mobilnimi telefoni je zasebnost mrtva

Zasebnost postaja, odkar imamo pametne telefone, zgolj še lep spomin. Da ne gre za pretiravanje, je pokazal The New York Times, ki je pridobil podatkovno bazo z več kot 50 milijardami lokacijskih vnosov za več kot 12 milijonov Američanov med leti 2016 in 2017. V zgolj nekaj minutah so v njem na primer uspeli deanonimizirati poti predsednika Donalda Trumpa – in vse to iz javno dosegljivih podatkov.

Z natančnostjo nekaj metrov in nekaj minut so uspeli ugotoviti pot ameriškega predsednika na poljuben dan, pri čemer poudarek sploh na tem, kaj je predsednik počel tisti dan. Poudarek je na tem, da je to možno – za kogarkoli. Iz podatkov je moč sklepati marsikaj: kje kdo živi, s kom se druži, kje in kdaj dela, s kom se sestaja itd. Še najbolj zaskrbljujoče pa je, da niti najpomembnejši državniki niso imuni na sledenje.

Tega se zavedajo tudi državne službe. V Pentagonu zaposlenim povedo, da ne smejo pričakovati, da bodo kdajkoli kjerkoli anonimni. V tem trenutku zgodovine nikjer na tem planetu nismo anonimni. Če kdo to želi, bo ugotovil nekaj o nas tako ali drugače.

Ob tem je bizarno to, da podjetja teh podatkov ne smejo deliti z organi pregona in drugimi državnimi organi, ni pa skoraj nobenih omejitev glede njihove preprodaje zasebnim podjetjem. To pa pomeni, da ti podatki hitro odtečejo tudi v tujino, denimo do Kitajcev ali Rusov, kar Američani najbolj plaši.

The New York Times je v svoji preiskavi pokazal, da je enostavno možno slediti tudi agentom tajne službe, zaposlenim v Pentagonu, vrhovnim sodnikom, svetovalcem v senatu itd. Večina potrebnih podatkov je že sedaj na internetu, če ne javno pa plava nekje po delih temnega interneta za nizke denarja ali celo zastonj. S tem je moč deanonimizirati podatke, ki jih operaterji prodajajo v anonimiziranih svežnjih.

Kaj s tem naredijo nepridipravi, je odvisno zgolj od domišljije. Izsiljevanje je zgolj ena izmed možnosti, obsežnejši vdori in vohunjenje pa kmalu za njim.

Nekaj malega o tem, kako nam sledijo na internetu, pa smo pogledali tudi v januarski številki, ki izide jutri. Ugotovili smo, da obstaja cel kup podjetij, ki jih sploh ne poznajo, ona pa poznajo nas. In na našo zahtevo nam povedo, kaj vse vedo o njem.

