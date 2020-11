YouTube z enournim izpadom

YouTube je ponoči doživel večji izpad, saj so bili posnetki po celem svetu nedosegljivi.

Pri podjetju so na Twitterju potrdili težave, niso pa povedali razloga. Sprva je prihajalo do izredno počasnega nalaganja posnetkov, kmalu zatem pa so uporabnike dočakala sporočila o napaki. Storitev je bila po približno eni uri spet na voljo, ta čas pa so bili nedosegljivi tudi posnetki na Google TV (bivši Google Play Movies & TV). Zanimiv pokazatelj dogajanja je spletna stran Downdetector.com, kjer so zabeležili več sto tisoč prijav teh težav. Vse skupaj se je odvijalo okoli enih zjutraj po našem času.