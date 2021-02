Xiaomijev konceptni telefon ima zaslon, ki je ukrivljen na vseh štirih stranicah

Xiaomi se zadnje čase poskuša uveljaviti kot inovativen proizvajalec elektronike in še posebej pametnih telefonov. Novost, ki naj bi pritegnila kupce po novem, sliši na ime »quad-curved waterfall display«.

Naj spomnimo, z imenom »waterfall display« so pred časom začeli operirati kitajski proizvajalci telefonov, ko so obvladali tehnologijo ukrivljenih zaslonov OLED. Konkretno, od kar jo, poleg Samsunga, obvlada tudi kitajski proizvajalec BOE, ki je do tehnologije najverjetneje prišel nelegalno.

Prvi je z ukrivljenostjo zaslonov OLED začel Samsung, že leta 2013, oz. 2014, ko je predstavil telefon Galaxy Note Edge. Kaj kmalu se je pokazalo, da ima sicer estetski dizajn pomanjkljivosti, ki jih uporabniki ne marajo najbolj – telefon je zaradi zaslona ob robu bolj občutljiv na padce, je bolj »izmuzljiv«, hkrati pa ne prinaša konkretnih prednosti. Samsungovi telefoni Galaxy so zato z vsako generacijo manj ukrivljeni, zadnji S21 je spet skorajda popolnoma raven.

Nasprotno pa kitajski konkurenti pri ukrivljenosti vztrajajo, in to vedno bolj. Zadnji Huawei, Mate 40 Pro, ki ga imamo pri Monitrorju ravnokar na testu, je recimo ob straneh zelo ukrivljen, enako pa naj bi bil tudi novi konceptni Xiaomi, le da naj bi bil ukrivljen tudi zgoraj in spodaj. Tudi prostora za tipke in vtičnice (denimo za polnjenje) tako naj ne bi bilo.

fB-66gTRFcc

Na video predstavitvi je telefon videti lepo (razen črnih kotov, kjer ukrivljenosti pač ni mogoče narediti), vprašanje pa je, ali bo uporaben. In ali bo sploh kdaj ugledal luč sveta. Xiaomi je namreč že »predstavil« model Mix Alpha, ki naj bi bil skorajda v celoti narejen iz zaslona, vendar ni nikoli prišel v prodajo.