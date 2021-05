Objavljeno: 26.5.2021 15:36

Xiaomi z odličnimi poslovnimi rezultati

Xiaomi je objavil odlične poslovne rezultate za zadnje četrtletje, del tega gre pripisati tudi odstranitve z ameriškega vojaškega seznama »nevarnih« podjetij.

Kitajski proizvajalec telefonov je ogromno pridobil tudi zaradi nadaljevanja težav konkurenčnega Huaweija. Xiaomi je pred časom namreč postal tretji največji proizvajalec telefonov na svetu, za Samsungom in Applom. V zadnjem četrtletju so zabeležili profit v višini 1,2 milijard dolarjev, prihodkov je bilo v istem obdobju za okoli 12 milijard dolarjev. Do konca leta 2021 naj bi tako prodali 200 milijonov pametnih telefonov, v prvem četrtletju so jih že prodali slabih 50 milijonov – s tem imajo 14 odstotni tržni delež. V Evropi so po nekaterih podatkih že na drugem mestu po prodanih telefonih, vse bolje pa jim gre tudi na drugih področjih, denimo napravah IoT, televizorjih in prenosnikih.