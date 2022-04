Objavljeno: 31.3.2022 22:40

Xiaomi predstavil telefone serije 12

Xiaomi je na regionalni predstavitvi na Dunaju predstavil trojico novih telefonov - modele Xiaomi 12 Pro, 12 in 12X. Telefoni zasedajo višji cenovni in zmogljivostni razred, predprodaja v Sloveniji steče v petek, 1.4, redna prodaja pa 10.4. Telefoni so sicer že nekaj časa naprodaj na kitajskem (tam je prodaja stekla okoli novega leta).

Najbolj zanimiv je seveda najzmogljivejši model Xiaomi 12 Pro. Ta bo za priporočeno ceno 1.099 evrov prinesel Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen 1, ob katerem bo 8 ali 12 GB pomnilnika. Telefon ima zaslon diagonale 6,73 palca z visoko ločljivostjo 3200 x 1440 pik (521 pik na palec), in je tipa LTPO AMOLED z aktivnim osveževanjem od 1 do 120 Hz. Podpira tehnologijo HDR10+, "svetlost" pa gre do impresivnih 1.500 cd/m2.

Veliko poudarek je na fotografskem sklopu. Tu lahko pohvalimo dejstvo, da je za vsakim izmed treh objektivov tipalo visoke ločljivosti 50 milijonov pik. Tipala bodo sicer različnih velikosti - največje in posledično najzmogljivejše bo tipalo na standardnem, širokem objektivu. Ob njem bosta na voljo še ultra-širok objektiv ter teleobjektiv z dvakratnim zumom. Impresivna je hitrost napajanja z močjo kar 120 W - to pomeni, da se od 0 do 100% lahko napolni v 18 minutah. Tudi brezžično napajanje je hitro, 50 W, zato se telefon napolni v 42 minutah.

Po zmogljivostni lestvici sledi model Xiaomi 12. Ta ima nekoliko manjši zaslon, 6,28 palca, in nižjo ločljivost (2400 x 1080 pik, 419 pik na palec). Procesor je enak kot pri dražjem modelu, tudi pomnilnika bo 8 ali 12 GB. Največja razlika je v fotografskem sklopu, kjer imamo namesto teleobjektiva makro objektiv, pri slednjem (in pri ultraširokem objektivu) pa so tudi manj zmogljiva tipala. Priporočena cena za model Xiaomi 12 bo 799 evrov.

Tretji predstavljeni model je Xiaomi 12X. Ta ima enako ohišje in zaslon kot model 12, a je v uporabi starejši procesor Snapdragon 870, priporočena cena bo 649 evrov.