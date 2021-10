Objavljeno: 19.10.2021 11:08

Xiaomi predstavil nove telefone serije 11

Xiaomi je včeraj na slovenski predstavitvi predstavil telefone Xiaomi 11T, 11T Pro in 11 Lite 5G NE.

Predstavitev je potekala pod geslom »Filmska čarovnija«, saj poudarjajo predvsem fotografske in videografske zmogljivosti telefonov. Bolj zanimivo kot sama predstavitev pa nam je dejstvo, da se Xiaomi očitno vse resneje loteva tudi našega trga. Trenutno imajo po nekaterih podatkih že največji delež v Evropi in drugi največji na svetu (za Samsungom in pred Applom), pri nas pa so že odprli prvo trgovino (v Mariboru).

Največ sicer obeta model 11T Pro. Ta je opremljen s procesorjem Snapdragon 888 5G, najzmogljivejšim Qualcommovim procesorjem tega trenutka. Zraven ima 8 ali 12 GB pomnilnika, naložen je seveda Android 11 s Xiaomijevo preobleko MiUI. Ohišje ima stekleno zadnjo stranico in aluminijast okvir, spredaj pa je AMOLED zaslon z osveževanjem 120 Hz in svetlostjo do 1000 cd/m², podpira tudi standard HDR10+. Pohvalna je zmogljivost baterije – 5000 mAh, z izredno hitrem napajanju moči 120 W ga lahko napolnimo 17 minutah.

Glavno fotografsko tipalo ima 108 MP, gre za tipalo, ki smo ga že srečali tudi pri nekaterih drugih telefonih tega cenovnega razreda – gre namreč za Samsungovo tipalo, ki ga uporablja tudi Xiaomijeva Mi 11i in Redmi Note 10 Pro. Zraven je še ultra-široki objektiv ter dvojni zum objektiv z možnostjo makro posnetkov. Cena tega telefona bo pri nas od 649 evrov (za model z 8 GB pomnilnika in 128 GB prostora za datoteke) do 749 evrov (12/256 GB).

Malenkost cenejši bo model 11T. Ta sicer ponudi enak zaslon kot model Pro, torej z diagonalo 6,67 palcev, tehnologijo AMOLED, osveževanjem 120 Hz in visoko svetlostjo. Tudi ohišje je podobno, spet gre za aluminijast okvir in stekleno ozadje, mere so praktično identične. Glavna razlika je pri procesorju, saj je tu v uporabi manj zmogljiv MediaTekov procesor Dimensity 1200. V vsakem primeru je na voljo 8 GB pomnilnika, izbiramo med različicami z 128 ali 256 GB prostora. Spet je vgrajena baterija 4000 mAh, napajanje pa je malenkost počasnejše, a še vedno hitro – v celoti se napolni v 36 minutah.

Fotografski sklop je skoraj enak, le da ima dražji model Pro tudi podporo za zajem videa pri ločljivosti 8K, cenejši model 11T pa gre do 4K. Seveda je tudi cena nekoliko nižja, model z 128 GB prostora velja 499 evrov, tisti z 256 pa še petdeset evrov več.

Vstopni 11 Lite 5G NE je malenkost manjši, ima 6,55 palčni zaslon, še vedno z matriko AMOLED, a tokrat z osveževanjem 90 Hz in malenkost nižjo največjo svetlostjo. Uporablja Qualcommov procesor srednjega razreda Snapdragon 778G s podporo omrežjem 5G, pomnilnika je 6 ali 8 GB, na voljo sta različici z 128 ali 256 GB. Fotografski sklop tokrat ponudi navadni objektiv s tipalom 64 MP, spet sta na voljo ultra-široki objektiv in dvojni teleobjektiv z možnostjo makro posnetkov. Cena tega aparata začne pri 389 EUR (6/128 GB), najdražji model z 8/256 GB bo 429 evrov.