Objavljeno: 4.6.2024 07:00

Windows Recall: odrešitev ali pogubljenje?

Pomembna Microsoftova novost v Windows 11 bo Recall, ki bo deloval kot nekakšen osebni pomočnik arhivar. Recall bo sproti beležil popolnoma vse dogajanje na računalniku, kakor da bi redno delal posnetke zaslona in pritisnjenih tipk, nato pa bo umetna inteligenca nudila zelo pametno iskanje. Sliši se – futuristično.

Strokovnjaki in širša skupnost še vedno razpravljajo, ali gre za najboljšo stvar v zadnjem desetletju ali največjo varnostno katastrofo. Shranjevanje vsega dogajanja na računalniku namreč kar kliče po varnostnih zlorabah. Microsoft sicer zatrjuje, da bodo vsi podatki ostali lokalno na računalniku in se ne bodo nikamor pošiljali. To je morda že res, a to še zdaleč ne pomeni, da jih ni mogoče ukrasti.

Recall bo deloval le na podprti strojni opremi, ki ima potrebne nevronske procesne enote NPU (to je za le zdaj le ARM procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, vv kratkem bodo na voljo tudi rešitve Intel in AMD), a to se ima kmalu spremeniti. Raziskovalci so minuli teden pokazali, da lahko Recall poženemo tudi na nepodprti strojni opremi. Pojavilo se je orodje Amperage, ki omogoča poganjanje Recalla na računalnikih s starejšimi ARM čipi Qualcomm Snapdragon, z Microsoftovimi procesorji SQ in na veznem naboru Ampere. Seveda potrebujemo najnovejši Windows 11 24H2. In, kot rečeno, procesorje ARM.

V prihodnosti Copilot uradno prihaja še na Intelove in AMD-jeve naprave, neuradno pa lahko upamo tudi na starejše. Neuradno ga lahko že sedaj odklenemo na x86, vendar kaj dosti z njim ne bomo mogli postoriti. Microsoft pravi, da je za uporabo treba nujno imeti dodatni NPU/GPU s hitrostjo vsaj 40 TOPS (trillion operations per second).

Pri NVidii so sicer to Microsoftovo metriko že skritizirali. Po njihovih besedah takšni računalniki sodijo v kategorijo "Basic AI", medtem ko računalniki z njihovimi grafičnimi karticami sodijo v Premium AI. Omenili so še Heavy AI, kamor sodijo nihove naprave za podatkovne centre - H100 in B200 (Blackwell). Nvidiine grafične kartice namreč zmorejo od 100 do 1300 TOPS (odvisno od modela, najmanj zmogljivi so tisti za prenosnike), v podatkovnih centih pa kar nekaj tisoč TOPS.