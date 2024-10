Winamp odstranjen, ker se ni obnašal odprtokodno

Legendarni glasbeni predvajalnik Winamp izpred več kot dveh desetletij je pred nekaj tedni doživel nov zagon, ko je bila izvorna koda za različico Windows objavljena na GitHubu.

Mnogi ljubitelji nostalgije in razvijalci so objavo kode označili kot priložnost za oživitev kultnega programa in njegovo prilagoditev sodobnim potrebam. Kljub navdušenju je bila koda zdaj umaknjena, kar je povzročilo precejšnje razočaranje v skupnosti.

Odstranitev kode je sledila kritikam glede pogojev licence, ki so bili precej omejujoči in niso popolnoma ustrezali pričakovanjem odprtokodne skupnosti. Poleg tega so bile odkrite možne kršitve odprtokodnih standardov, saj je bila nenamerno vključena tudi lastniška koda tretjih oseb, kar je ustvarilo dodatne pravne težave. Čeprav so lastniki kode kasneje dovolili, da skupnost ustvarja svoje različice izvorne kode, je bilo očitno, da niso pričakovali tako močnega odziva javnosti.

Ostaja vprašanje, ali so bili lastniki kode preprosto neizkušeni glede koncepta odprte kode ali pa je šlo morda za premišljeno potezo z namenom pritegniti medijsko pozornost. Kljub temu da Winamp danes nima več velike praktične vrednosti, bo vedno velik del zgodovine razvoja računalništva, zaradi česar je njegova zgodba vzbudila zanimanje širše javnosti.