Winamp objavil izvorno kodo in prosi za pomoč

Ikonični predvajalnik medijskih vsebin Winamp je izpolnil svojo obljubo in objavil celotno izvorno kodo na platformi GitHub.

Winamp, ki ga je leta 1997 razvilo podjetje Nullsoft, je v času razcveta datotek MP3 zaradi svoje preprostosti, prilagodljivega uporabniškega vmesnika in podpore širokemu spektru zvočnih formatov postal zelo priljubljen. Po prevzemu podjetja Nullsoft s strani AOL je razvoj Winampa začel stagnirati, leta 2013 pa je bil celo ukinjen. Leta 2014 je podjetje Radionomy prevzelo projekt z namenom nadaljevanja razvoja, vendar mu ni uspelo ponovno doseči nekdanje slave, saj je glasbeni trg prešel na storitve pretočnega predvajanja.

Na dan 24. septembra 2024 je Winamp izpolnil svojo napoved in objavil izvorno kodo, orodja za izdelavo ter povezane knjižnice za aplikacijo na operacijskem sistemu Windows. Z njimi lahko razvijalci prispevajo popravke napak in nove funkcije. Projekt je pritegnil precej pozornosti razvijalske skupnosti, GitHub repozitorij Winampa je v manj kot 24 urah prejel več kot 2500 zvezdic in 600 razvejitev.