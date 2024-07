Objavljeno: 31.7.2024 05:00

Wikipedija dobila temni videz

Več let za mobilnimi telefoni in drugimi spletnimi stranmi je tudi Wikipedia uslišala uporabnike, ki so leta prosili za temni videz (dark mode). Dolga leta je vztrajala pri enem in edinem belem slogu, ki je bil pri nočnem brskanju precej moteč, sedaj pa se je pojavila alternativa.

V namizni različici se je pojavila oznaka "Color (beta)" v kategoriji Appearance. Izberemo lahko svetli, temni ali avtomatični način. Slednji pomeni zgolj, da bo stran izbiro prepustila operacijskemu sistemu. Že lani je temni videz zmagal na izboru največkrat zaželenih funkcionalnosti med uporabniki Wikipedije, a so administratorji pojasnjevali, da to ni tako preprosta sprememba. V 95 odstotkih težav ni, pri določenih barvnih vsebinah pa zgolj sprememba ne bi delovala.

Sedaj jim je to uspelo, a v rezultat še niso povsem prepričani, zato ima oznako beta. Prav tako je na voljo le v angleščini. Morebitne hrošče lahko javimo.