Objavljeno: 20.8.2024 05:00

Western Digital mora za kršitev patentov plačati 262 milijonov dolarjev

Sodišče v Kaliforniji je razsodilo, da mora Western Digital plačati 262 milijonov dolarjev zaradi kršitve patentov, ki jih je prijavilo nemško podjetje MR Technologie. MRT je tožbo vložil avgusta 2022 zaradi domnevne kršitve dveh patentov, ki pokrivata gostejši zapis podatkov na magnetne plošče.

Gre za patenta 9.928.864 in 11.138.997, ki sta povezana z odkritji profesorja na dunajski univerzi. Dieter Seuss je vodja oddelka za fiziko funkcionalnih naprav, MRT pa je njegovo nemško podjetje. Tehnologija, ki je opisana v patentih, je Western Digitalu omogočila zvišati gostoto zapisa s 300 gigabitov na kvadratni palec na 1000 gigabitov na kvadratni palec, kar je bilo ključno za izdelavo modernih diskov z visokimi kapacitetami. To je prepoznalo tudi kalifornijsko sodišče.

Western Digital se z razsodbo ne strinja in trdi, da gre za napihovanje dosežkov in da je Seussovo delo temelječe na preteklih, že objavljenih dosežkih. Zato so napovedali pritožbo.