Objavljeno: 4.8.2022 14:00

Vsi (politiki) bi na TikTok, ampak … Kitajska …

Britanski parlament je ugasnil svoj uradni račun na socialnem omrežju Tik Tok, po tem, ko je eden izmed poslancev opozoril na »nevarnost prenosa podatkov kitajskim oblastem«.

Poslanci so se odločili za zaprtje računa in izbris že objavljenih video posnetkov, dokler jim ne bo Tik Tok »zagotovil«, da podatki ne bodo odtekali na Kitajsko, poroča BBC. Tik Tok je sicer v lasti kitajskega podjetja ByteDance, v času predsedovanja ameriškega predsednika Trumpa pa je zelo resno kazalo, da bo to družabno omrežje v ZDA (in nato še kje) prepovedano. Po menjavi predsednika se je stanje umirilo.

Britanski poslanci, ki so se zavzeli za zaprtje, so še zapisali da jih zelo skrbi »možnost, da bi Ši Jinpingova vlada imela dostop do osebnih podatkov naših otrok«.

Govornik britanskega parlamenta je povedal, da je bil njihov kanal Tik Tok pilotski projekt, s katerim so poskušali priti v stik z mlajšimi generacijami. Podobno očitno razmišljajo tudi nekatere naše politične stranke, saj na Tik Toku najdemo tako Zmaga Jelinčiča, SDS in Levico. Le da jih, kot kaže, ne skrbi »možnost, da bi Ši Jinpingova vlada imela dostop do osebnih podatkov naših otrok«.