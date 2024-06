Objavljeno: 24.6.2024 08:00

Vračajo se prenosniki s procesorji 386 in Windows 3.11

Bili so časi, ko so večino domačih in službenih računalnikov gnali Intelovi procesorji i386, ki so veselo poganjali DOS in kasneje zgodnje verzije Windows 3.1. Že Windows 95 so jim povzročali nekaj težav, zato so tekli le zelo počasi. Ti časi so bili pred štirimi in tremi desetletji, a retro se vrača. Na internetu se je razširila nova moda: retro sistemi v modernejšem dizajnu.

Na kitajskih spletnih tržnicah najdemo prenosnike, ki so videti starinsko in v kateri tečejo replike starih procesorjev. Tak primer je Pocket 386, ki za 200 evrov ponuja ohišje starejšega prenosnika in procesor Ali M6117, ki ima jedro 40 MHz 80386SX,8 MB pomnilnika, VGA kartico, zvočno kartico, baterijo s 4000 mAh in zaslon 800x480 IPS. Celo USB ima, a služi le za priklop naprav za shranjevanje podatkov. Za ostale naprav pa so na voljo klasični osumljenci iz tistega časa: PS/2, VGA, LPT in COM.

Umetna inteligenca za Windows 3.11!

To ni osamljeni primer, temveč le eden v večjem trendu. V preteklosti smo že videli modele, kot so Boko 8088 (poustvaritev še starejšega procesorja), Hand386 itd.